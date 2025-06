Cerignola più pulita con l’installazione di 180 cestini portarifiuti | Non ci sono più alibi

benessere ambientale di Cerignola. Questa iniziativa rappresenta un passo importante verso una città più pulita e sostenibile, dimostrando l’impegno dell’amministrazione nel rispettare le normative e promuovere comportamenti civici. Con l’installazione di 180 cestini e contenitori dedicati, non ci sono più scuse: è il momento di agire concretamente per tutelare il nostro ambiente e rendere Cerignola un esempio di cura e rispetto per il territorio.

Partirà a breve a Cerignola l'installazione di oltre 150 nuovi cestini per i rifiuti e più di 30 contenitori specifici per le deiezioni canine. I cestini verranno posizionati strategicamente in diverse aree della città con l'obiettivo di facilitare la corretta raccolta dei rifiuti e migliorare il.

