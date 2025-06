C’eravamo tanto armati | i volenterosi rompono su Trump e l’Iran l’asse Berlino-Parigi vacilla

L’Europa si trova oggi divisa e frammentata, con Parigi e Berlino sempre più lontane da un’unità che sembra irrimediabilmente svanita. La “coalizione dei volenterosi”, ormai un’illusione, si sgretola sotto i colpi di divergenze profonde e rivalità storiche. L’ultimo scontro tra Macron e Merz sulla crisi iraniana è un campanello d’allarme: il sogno di una vera identità europea sembra evaporare, lasciando spazio a interessi divergenti e divisioni insanabili.

La cosiddetta “coalizione dei volenterosi “, che a Bruxelles e dintorni si continua ostinatamente a evocare, è ormai l’ asse dei rissosi. Non stupisce, dunque, l’ennesima frattura tra Parigi e Berlino. L’ultimo scontro tra il presidente Emmanuel Macron e il cancelliere Friedrich Merz sulla crisi iraniana non fa che confermare una dinamica ben nota: l’Europa a trazione franco-tedesca non esiste più. E forse non è mai esistita davvero. L’attacco di Macron a Trump. Ultima prova? La bordata che il presidente francese ha lanciato contro gli Stati Uniti: « I raid americani in Iran non rientrano in un quadro di legalità ». 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - C’eravamo tanto armati: i volenterosi rompono su Trump e l’Iran, l’asse Berlino-Parigi vacilla

Meloni s’infuria con Macron: basta giochetti (atomici). E ora sogna il patto con Merz per silurare Parigi e far saltare l'asse francese con Berlino - RETROSCENA - Giorgia Meloni si infuria con Macron e dichiara guerra ai "giochi atomici" del presidente francese. Mentre sogna un patto con Merz per ridisegnare gli equilibri europei, il futuro dell'asse franco-tedesco è in bilico.

