C' era una volta a Hollywood Brad Pitt sul prossimo film | Non è proprio un sequel

Brad Pitt torna a far parlare di sé, ma questa volta con una sorpresa: il suo prossimo film non sarà un sequel di “C'era una volta a Hollywood”. L’attore ha infatti chiarito alcuni dettagli sul nuovo progetto, promettendo un'avventura originale e intrigante. Curiosi di scoprire cosa ci riserverà questa nuova storia? Restate con noi per tutte le anticipazioni.

Brad Pitt chiarisce qualche dettaglio in merito al prossimo progetto su C'era una volta a. Hollywood: prima di tutto, precisa che non è un sequel.

Brad Pitt racconta la prima volta agli Alcolisti Anonimi e quanto l'esperienza gli abbia cambiato la vita: «Avevo bisogno di riavviarmi e darmi una svegliata» - Brad Pitt si apre come mai prima d'ora: a 61 anni, l'attore premio Oscar rivela il suo percorso di rinascita, condividendo per la seconda volta la sua esperienza agli Alcolisti Anonimi.

