Centro migranti circondato da alligatori affamati la mossa del procuratore della Florida

In un’idea audace e controversa, il procuratore generale della Florida James Uthmeier ha proposto di circondare un centro migranti con alligatori affamati, chiamandolo "Alligator Alcatraz". Un metodo estremo per scoraggiare le fughe, che solleva questioni etiche e umanitarie. Ma cosa spinge questa mossa così spettacolare? Scopriamo insieme i dettagli di questa proposta sorprendente e le reazioni che sta suscitando.

"Alligator Alcatraz": un centro di detenzione per migranti in mezzo alle paludi Everglades. L'idea è del procuratore generale della Florida James Uthmeier, sostenitore di Donald Trump. "Se qualcuno riuscisse a scappare, non avrebbe nessun posto dove andare, nessun posto dove nascondersi: solo alligatori e pitoni ad aspettarlo. Ecco perché mi piace chiamarlo Alligator Alcatraz", ha detto Uthmeier a Fox Business che ha anche creato e diffuso un video promozionale diventato virale sul web. La struttura, secondo il procuratore statunitense, potrebbe ospitare fino a 1000 persone e il progetto ha già ottenuto il sostegno del partito repubblicano della Florida, come riportato dai media americani. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Centro migranti circondato da alligatori affamati, la mossa del procuratore della Florida

