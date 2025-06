Centro Aquilone lavori alla fine Dopo tre anni rivedrà la luce

Dopo tre anni di attesa, il centro Aquilone di Rignano sta per tornare a splendere. I lavori di ripristino in sicurezza sono quasi conclusi, portando speranza e sorrisi tra i giovani e le loro famiglie. Il sindaco Giacomo Certosi e la giunta hanno verificato di persona l'andamento del cantiere, segnando un passo importante verso il ritorno alla normalitĂ . La rinascita di questa struttura simbolo di comunitĂ sta finalmente diventando realtĂ .

Il desiderio di tanti ragazzi di Rignano di tornare nel loro centro diurno è quasi vicino alla realizzazione: i lavori per il ripristino in sicurezza dell' Aquilone sono in dirittura d'arrivo. Il sindaco Giacomo Certosi con la giunta è andato a verificare l'andamento del cantiere: gran parte degli interventi è stata già completata. Era l'ottobre 2022 quando la struttura fu chiusa d'urgenza: le condizioni pessime dello stabile inaugurato solo nel 2009 ne mettevano a rischio la stabilità. La sede di proprietà comunale, finanziata anche dai limitrofi Comuni di Figline e Reggello e affidata alla Società della Salute come centro di riabilitazione diurna per disabili, presentava gravi infiltrazioni e legno impregnato d'acqua al punto da pregiudicarne la stabilità.

Saggio di fine anno del Centro di Socializzazione “Aquilone” - Il Centro di Socializzazione “Aquilone” si prepara a concludere un altro anno ricco di emozioni e crescita, con un entusiasmante saggio finale che ha visto la partecipazione di 75 giovani tra i 140 iscritti.

