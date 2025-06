Centri estivi comunali manca poco | quest' anno attività per oltre 760 tra bambini e ragazzi

Il sole si fa più caldo e le scuole stanno per chiudere: è tempo di pensare ai centri estivi comunali, pronti ad accogliere oltre 760 bambini e ragazzi ad ANCONA nel 2025. Un impegno cresciuto grazie alla collaborazione con cooperative locali, che garantiscono attività coinvolgenti e sicure. Questa estate sarà speciale: un'occasione per divertirsi, imparare e creare ricordi indimenticabili. La città si prepara a vivere un'estate all'insegna dell'energia e della scoperta!

ANCONA - Centri estivi comunali da 500 a oltre 760 tra bambini e ragazzi che ne usufruiranno nel 2025. Per rispondere alla crescente domanda di capienza per i centri estivi, l'Amministrazione ha implementato quest'anno il servizio grazie alla disponibilità e collaborazione delle cooperative che.

