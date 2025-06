Cene in vigna Tra terra e stelle all' Anfiteatro del Venda

Tra terra e stelle, l’incanto delle serate estive si accende all’Anfiteatro del Venda con “Cene in vigna” sabato 5 luglio alle 19.30. Un’esperienza unica tra i vigneti più suggestivi dei Colli Euganei, dove il gusto si unisce alla magia di un tramonto indimenticabile. Preparatevi a lasciarvi conquistare da piatti deliziosi e vini pregiati, in un’atmosfera che celebra la bellezza della natura e della convivialità. Non mancate, vi aspettiamo per essere parte di questa meravigliosa serata sotto le stelle.

Tra terra e stelle all'Anfiteatro del Venda è il nuovo appuntamento di "Cene in vigna" in programma sabato 5 luglio dalle ore 19.30. Tutti gli appuntamenti delle "Cene in Vigna" sui Colli Euganei Appena sopra i vigneti più alti e panoramici, al margine dei boschi del Monte Venda, è.

