Cene in vigna | Calici di Stelle tavolata a Vignaalta

Preparatevi a vivere un’esperienza indimenticabile sotto il cielo stellato dei Colli Euganei con “Calici di Stelle” a Vigna(alta). Il 9 agosto, dalle 19.30, la cantina Vignalta si trasformerà in un palcoscenico di sapori, convivialità e magia. Unisciti a noi per una tavolata all’aperto, dove il vino, la buona cucina e la bellezza delle stelle renderanno questa serata davvero speciale. Non mancare a questa emozionante occasione di scoperta e relax tra amici e amanti del buon vino.

"Calici di Stelle", tavolata a Vigna(alta) è il nuovo appuntamento di "Cene in vigna" in programma il 9 agosto dalle ore 19.30. Il cielo si illumina di stelle alla Cantina Vignalta per questa speciale data del tour.

"Villa sotto le stelle: una notte di calici, racconti e costellazioni - Serprino Festival" - Villa sotto le stelle: una notte magica di calici, racconti e costellazioni al Serprino Festival. In un'atmosfera incantata, Villa Molin si trasforma in un palcoscenico sotto le luci celestiali, dove la cantina Cà della Vigna di Selvazzano offre il suo Vino Frizzante Vulcanico dei Colli Euganei.

Ristorante Vino dei Frati. Trinix · Vaitimbora. Domenica 22 Giugno Aperitivo in Vigna con @the_jack_dennis A partire dalle ore 19, calici al tramonto, taglieri, buona musica, ancora calici, gin tonic.. e se volete abbiamo anche il nostro menù alla carta per u Vai su Facebook

