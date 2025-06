Cena dei 100 giorni Palio di S Michele Conto alla rovescia

La Cena dei 100 giorni segna l’inizio ufficiale dei preparativi per il tanto atteso Palio di San Michele Arcangelo. Con oltre 600 partecipanti provenienti dalle quattro Porte cittadine, l’atmosfera è carica di entusiasmo e spirito di collaborazione. Tra risate, brindisi e un forte senso di appartenenza, i contradaioli hanno dato il via alla conta alla rovescia, avvicinando sempre di più l’evento che unisce tradizione, passione e comunità. E ora, il conto alla rovescia continua...

Ben 600 persone hanno partecipato alla "Cena dei 100 giorni", tradizionale appuntamento dei contradaioli delle quattro Porte cittadine: si sono ritrovate nella centralissima piazza Martiri per iniziare la "conta alla rovescia" dei giorni che mancano all'appuntamento col Palio di San Michele Arcangelo; hanno cenato insieme, socializzando, ed hanno applaudito la posa sul terrazzo del palazzo comunale del calendario che scandisce i giorni da attendere per i Giochi de le Porte. Grande e bella novità di questa edizione è stata la presentazione ufficiale dell'accordo tra l'Ente Giochi de le Porte e l' Avis cittadina: è stato attivato un progetto che unisce la solidarietà e la donazione del sangue al mondo dei Giochi stessi.

