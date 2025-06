C’è un posto dove Lucio Corsi è solo il nipote di nonna Milena | ecco come si mangia al ristorante Macchiascandona tra tortelli e autografi

Nel cuore della Maremma, tra sapori autentici e atmosfere accoglienti, si svolge un pranzo memorabile al ristorante Macchiascandona. Tra tortelli fatti in casa e autografi di artisti, la giornata si trasforma in un'esperienza unica. E proprio mentre ci deliziavamo con le specialità locali, abbiamo avuto il piacere di incontrare il celebre cantautore toscano di ritorno dal concerto di Rock in Roma, regalando un tocco di magia a questa giornata indimenticabile.

