C' è la Statio Ecclesiae | la diocesi di Cefalù in trasferta a Montemaggiore Belsito

Il 28 giugno, Montemaggiore Belsito si trasformerà nel cuore pulsante della diocesi di Cefalù, con la Statio Ecclesiae Cephalocensis. Un momento di grande spiritualità e unità, convocato dal vescovo Giuseppe Marciante, per celebrare i successi del cammino sinodale e rafforzare il legame tra i fedeli. Un’occasione unica per riflettere insieme sul futuro della comunità e riscoprire la forza della fede condivisa, lasciando un segno indelebile nel cuore di tutti i partecipanti.

