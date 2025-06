C’è il Siviglia sul Cholito Simeone Almeyda sogna il ritorno del suo ex-pupillo Di Marzio

Il Siviglia punta con decisione su Giovanni Simeone, il "Cholito" che ha dimostrato di essere un attaccante affidabile e di livello internazionale. Con un passato brillante tra Serie A e coppe europee, Simeone si è guadagnato il rispetto di tifosi e addetti ai lavori grazie alle sue prestazioni decisive. Ora, il suo possibile ritorno in Spagna potrebbe rappresentare una svolta importante per entrambe le parti, aprendo un nuovo capitolo nella sua carriera. Alla finestra di mercato si prepara a fare la sua mossa decisiva.

