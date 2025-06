C' è anche Lecco nel nuovo progetto europeo PlantoAct

Lecco si distingue ancora una volta come protagonista di iniziative innovative, questa volta entrando a far parte del prestigioso progetto europeo ‘PLANtoACT’. La partecipazione di questa città lombarda, insieme ad altri comuni, testimonia l’impegno concreto di tutta la regione nella tutela ambientale. Un passo importante verso un futuro più sostenibile, che promette di portare benefici concreti e duraturi per il territorio e i suoi abitanti.

C'è anche Lecco tra i tre comuni lombardi scelti per un nuovo importante progetto europeo a difesa dell'ambiente. La giunta regionale ha infatti approvato, su proposta dell'assessore Giorgio Maione, la partecipazione al progetto europeo 'PLANtoACT', finanziato dal programma dell'UE Life clean.

