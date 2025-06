CdS – è lui l’erede di Theo Hernandez

Il mercato del Milan si infiamma: la cessione di Theo Hernandez all’Al-Hilal è ormai vicina, ma i rossoneri sono già al lavoro per individuare un degno sostituto. Con il francese in vacanza in Sardegna, il club sta tessendo con cura le trame per non perdere tempo e assicurarsi una valida alternativa sulla fascia sinistra. La strategia del Diavolo punta a mantenere alta la competitività e sorprendere i tifosi.

Tutto ruota attorno alla cessione di Theo Hernandez, ma il Milan sta lavorando sottotraccia per trovare già un sostituto del terzino sinistro. Mentre il francese è in vacanza in Sardegna con la famiglia, il Diavolo spera di sbloccare presto la sua vendita all'Al-Hilal, e nel frattempo sta tenendo in caldo due soluzioni immeditate per rimpiazzarlo. Il direttore sportivo Igli Tare di recente ha avuto contatti con intermediari che gestiscono l'uscita di Oleksandr Zinchenko dall'Arsenal, giocatore d'esperienza che potrebbe raccogliere l'eredità di Hernandez qualora trovasse una sistemazione nel corso dell'estate.

