Cdm acque libere nuotatori paralimpici incantano Alghero fra applausi e inclusione

Alghero ha ospitato un evento emozionante che ha unito sport, inclusione e meraviglia: i nuotatori paralimpici, veri eroi del nuoto in acque libere, hanno incantato il pubblico tra applausi e sorrisi. La terza Coppa del Mondo in Acque Libere in Sardegna si è trasformata in un trionfo di coraggio e solidarietà , dimostrando che lo spirito sportivo supera ogni limite. Un’occasione da ricordare per tutti gli amanti dello sport e dell’inclusione.

(Adnkronos) – L’atmosfera tipicamente balneare di Alghero si è rivelata cornice perfetta per ammirare uno spettacolo unico: straordinari nuotatori paralimpici, veri giganti del nuoto in acque libere, che si sono dati battaglia per la terza Coppa del Mondo in Acque libere in Sardegna, ad Alghero, sulla battigia del Lido di San Giovanni. Atleti e atleti . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

