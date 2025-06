Cavani e la tormentata storia d’amore col Boca Juniors | il rapporto si è incrinato L’Equipe

Edinson Cavani, dopo una carriera costellata di successi in Europa, ha scelto il Boca Juniors nel 2023 per un nuovo capitolo. Tuttavia, la sua avventura albiceleste si sta rivelando più complicata del previsto: tra alti e bassi, il rapporto con la squadra e l’ambiente argentino si è incrinato, lasciando intravedere una storia d’amore tormentata. Ma cosa sta davvero accadendo? Scopriamolo insieme.

Edinson Cavani da quando è al Boca Juniors sta attraversando momenti di alti e bassi. Dal punto di vista personale si sta trovando bene, non altrettanto si può dire per le cose di campo. Ne scrive L’Equipe. Cavani-Boca Juniors, una storia d’amore tormentata. “Dopo quindici anni trascorsi a vagare per alcune delle roccaforti del calcio europeo (Napoli, Psg, Manchester United, Valencia), Cavani si è stabilito nell’estate del 2023 in un altro club leggendario: il Boca Juniors. L’uruguaiano lo sognava da quando aveva 10 anni, quando i suoi amici di Salto parlavano di questo stadio leggendario nel cortile della scuola con le stelle negli occhi. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Cavani e la tormentata storia d’amore col Boca Juniors: il rapporto si è incrinato (L’Equipe)

