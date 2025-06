Caterina Liotti nuova presidente della Casa delle Donne di Modena

Con entusiasmo e determinazione, Caterina Liotti si prepara a guidare la Casa delle Donne di Modena verso nuovi traguardi di solidarietà, empowerment e lotta per i diritti femminili. L’Assemblea, riunita il 16 giugno, ha riconosciuto in lei una leader capace di rappresentare le istanze di tutte le associazioni coinvolte. Una scelta che promette di rafforzare l’impegno collettivo nel promuovere un cambiamento reale e duraturo per le donne della comunità.

L'Assemblea dell'Associazione Casa delle Donne ha eletto all'unanimità Caterina Liotti come nuova presidente. La decisione è stata presa nella seduta del 16 giugno scorso, con il pieno consenso delle rappresentanti delle sei associazioni che costituiscono la Casa delle Donne: Casa delle Donne.

