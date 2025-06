Catena di supermercati oltrepassa il limite | boicottaggio anti-Israele dal sapore antisemita

In un gesto che solleva molteplici riflessioni, Coop Alleanza 3.0 ha deciso di eliminare prodotti israeliani dai suoi scaffali, tra cui arachidi, Tahina e Sodastream, in un'azione che mira a sostenere la popolazione di Gaza. Tuttavia, questa scelta ha aperto un acceso dibattito sul confine tra solidarietĂ e boicottaggio anti-Israele con sfumature antisemite. Un tema che invita a una riflessione approfondita sulla promozione di valori e pace.

Nuova decisione di boicottaggio contro Israele. Coop Alleanza 3.0 ha infatti deciso di eliminare dai propri punti vendita i prodotti di origine israeliana allo scopo di ribadire il proprio impegno a sostegno della popolazione civile della Striscia di Gaza. La decisione, si legge in una nota della cooperativa, riguarda arachidi, salsa Tahina e articoli a marchio Sodastream, ed è stata assunta in coerenza con la posizione espressa da tempo sul conflitto in Medio Oriente.   La cooperativa condanna fermamente sia le violenze in corso nella Striscia sia il blocco degli aiuti umanitari imposto dal governo israeliano, e rinnova l'appello a favore di una cessazione immediata delle ostilitĂ . 🔗 Leggi su Iltempo.it