Categoria esordienti L’Ancona batte la Jesina e vince il torneo Ciriaci Bene anche Tolentino e Cingolana San Francesco

L’entusiasmante torneo regionale "Andrea Ciriaci" per la categoria Esordienti ha regalato emozioni e sorprese, con l'Ancona che trionfa battendo la Junior Jesina 2-1 e conquistando il primo posto. Bene anche Tolentino e Cingolana San Francesco, che si sono fatte valere sul campo. Questa manifestazione, realizzata in collaborazione con il Comune e sostenuta dall'Avis locale, conferma il talento e la passione dei giovani calciatori e il valore del calcio come strumento di crescita e comunità.

L’ Ancona ha battuto 2-1 la Junior Jesina vincendo a Cingoli la 30ª edizione del torneo regionale di calcio "Andrea Ciriaci", riservato alla categoria Esordienti (primo anno). Il Tolentino allenato da Christian Prudente ha sconfitto 2-1 la Cingolana San Francesco (tecnico Simone Fugante) classificandosi al terzo posto. La manifestazione programmata in collaborazione col Comune, sponsor l’Avis locale, è stata supportata da un contributo dell’azienda Fileni ed è stata effettuata nello stadio Spivach, organizzazione del settore giovanile della Cingolana San Francesco, impegnato il dirigente Valerio Angelucci. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Categoria esordienti. L’Ancona batte la Jesina e vince il torneo Ciriaci. Bene anche Tolentino e Cingolana San Francesco

In questa notizia si parla di: categoria - esordienti - ancona - jesina

Libertas Nuoto Novara, terzo posto per gli Esordienti B ai Campionati regionali di categoria - Sette punti che testimoniano il talento e la determinazione dei nostri giovani nuotatori nel cuore del Piemonte.

TORNA IL SETTORE GIOVANILE GRANATA!!! Sono Aperte le Iscrizioni per il Settore Giovanile del Fano Calcio per la Stagione 2025-26!! Saranno cinque le squadre del settore giovanile granata: Pulcini, Esordienti, Giovanissimi, Allievi e Juniores!! #fanocalci Vai su Facebook

Categoria esordienti. L’Ancona batte la Jesina e vince il torneo Ciriaci. Bene anche Tolentino e Cingolana San Francesco; Calcio: torna il tradizionale appuntamento con il torneo Città di Filottrano; Torneo Città di Filottrano: 22ª edizione al via per le festività pasquali.

Categoria esordienti. L’Ancona batte la Jesina e vince il torneo Ciriaci. Bene anche Tolentino e Cingolana San Francesco - 1 la Junior Jesina vincendo a Cingoli la 30ª edizione del torneo regionale di calcio "Andrea Ciriaci", riservato alla categoria Esordienti (primo anno). Lo riporta msn.com

Giovanili biancorosse, gli Esordienti vincenti al debutto nel Torneo "Nando Cleti" - Ancona 1905 hanno vinto all’esordio del “Nando Cleti” ossia il torneo, organizzato dalla società Junior Macerata, considerato la più ... Come scrive anconatoday.it