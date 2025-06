Catastrofe Napoli stavolta è finita | Conte è una furia salta tutto

Il calciomercato di Napoli si trasforma ancora una volta in un vero e proprio teatro di sorprese e delusioni. Dopo aver inseguito con determinazione talenti come Luca Marianucci e Kevin De Bruyne, i partenopei sono stati traditi da un colpo di scena inatteso: il trasferimento del calciatore tanto desiderato, che ha fatto saltare ogni piano e lasciato il pubblico senza parole. La notte, infatti, ha portato un annuncio che cambia le sorti della campagna acquisti napoletana...

Inseguito dal Napoli da diverso tempo, il calciatore ha trovato un accordo altrove facendo saltare il colpo a Giovanni Manna Il calciomercato Napoli vive anche di delusioni.  Dopo l’arrivo in prospettiva di Luca Marianucci superando la concorrenza e quello stellare di Kevin De Bruyne, i partenopei vengono beffati e l’obiettivo seguito da tempo si è pian piano allontanato, fino al definitivo  addio. Nella serata di ieri è arrivato l’annuncio: il calciatore, presente dall’estate scorsa nel taccuino degli Azzurri, ha trovato l’accordo per un altro club. Nel giro di pochi giorni è stato definito tutto e adesso l’unica cosa che manca è la firma sul contratto. 🔗 Leggi su Tvplay.it © Tvplay.it - Catastrofe Napoli, stavolta è finita: Conte è una furia, salta tutto

In questa notizia si parla di: napoli - catastrofe - stavolta - conte

Napoli, contro il Genoa va via il jolly. Tutti colpevoli: neanche Conte stavolta convince - Napoli contro Genoa: un'aspettativa rovinata. L'ottimismo che circondava la squadra si è scontrato con una realtà inaspettata, lasciando tutti colpevoli, da giocatori a tecnico.

Secondo Sky, Antonio Conte e il Napoli starebbero già per separarsi. Il nuovo allenatore degli azzurri potrebbe diventare Massimiliano Allegri. Neanche il tempo di festeggiare ed è già magone Vai su Facebook

Napoli-Udinese 1-1, Conte in conferenza stampa: «Occasione persa ma solo per l'Europa. Inter? Non confondiamo; Como-Napoli 2-1, domenica bestiale in riva al lago: gli azzurri perdono la vetta; Catastrofe Napoli, stavolta è finita: Conte è una furia, salta tutto.

Napoli, forza trascinante: ecco perché vince il Sistema Conte - È anche questa una grande serata, con il Napoli ogni notte è da movida, ridategli quel megafono, stavolta Conte può presentarsi davvero come il profeta del suo sesto scudetto, il quarto del ... Da napoli.repubblica.it

Napoli, il metodo Conte: il Re Mida della Serie A - che Conte rilevò nel 2016 e portò subito alla conquista del titolo, mentre l'anno successivo si “accontentò” di vincere solo la Fa Cup. Scrive ilmessaggero.it