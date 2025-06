Catania i ‘Falchi’ arrestano 2 pusher | uno in via Plebiscito l’altro in Piazza San Domenico

Nelle strade di Catania, i “falchi” della polizia sono scesi in azione, arrestando due pusher in via Plebiscito e piazza San Domenico. Un’operazione straordinaria per combattere il traffico di droga, volto a salvaguardare la sicurezza dei cittadini e a ripulire i quartieri da insidie invisibili. Un esempio concreto di impegno quotidiano per restituire alle comunità un ambiente più sicuro e libero dalla minaccia dello spaccio.

Controlli straordinari della polizia per contrastare il traffico di droga. In un'ampia operazione mirata al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, la Polizia di Stato ha effettuato controlli simultanei in diversi quartieri di Catania. L'obiettivo principale: colpire le aree già note per episodi di spaccio, individuare i pusher e sequestrare la droga prima che venga immessa sul mercato. Gli agenti della Questura hanno intensificato la loro presenza sul territorio, in particolare attraverso l'azione della IV Sezione Investigativa "Contrasto al Crimine Diffuso" della Squadra Mobile, i cosiddetti Falchi.

