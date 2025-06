Il caos si abbatte sull’Inter: con le casse vuote, Beppe Marotta si prepara a dover smantellare la squadra, affrontando un calciomercato in continuo mutamento. Tra strategie di salvataggio e scelte difficili, il club si trova a un bivio cruciale, dove ogni decisione potrebbe cambiare il suo destino. La sfida è aperta: come reagirà l’Inter a questa tempesta perfetta? La risposta si farà strada nelle prossime settimane.

Cataclisma Inter: Marotta deve smantellare la squadra I soldi sono finiti"> Il presidente dell'Inter è sempre alla prese con un calciomercato in evoluzione e che nasconde insidie dietro ogni angolo. Beppe Marotta ha tracciato un quadro chiaro sul presente e sul futuro dell'Inter, soffermandosi sulla preparazione alla prossima stagione e sulle strategie di mercato. Il primo pensiero è andato al Mondiale per Club, competizione che vedrà i nerazzurri protagonisti: «Vogliamo affrontarla da protagonisti, non da comprimari. È giusto che il nuovo allenatore faccia le sue sperimentazioni, ma l'obiettivo resta fare bella figura e ottenere il massimo in termini di risultati».