Castiglion Ubertini al via i lavori di riqualificazione

Castiglion Ubertini si prepara a rinnovarsi: sono ufficialmente iniziati i lavori di riqualificazione, finanziati con risorse comunali, per valorizzare e migliorare il cuore della frazione. Un progetto ambizioso che coinvolge anche Persignano e Penna Alta, segnando un passo importante verso un futuro più vivibile e sostenibile per tutta la comunità . La rinascita del territorio è ormai alle porte.

Arezzo, 24 giugno 2025 – Interventi finanziati con risorse comunali. Previsti anche interventi a Persignano e Penna Alta Sono partiti i lavori di manutenzione straordinaria nella frazione di Castiglion Ubertini, come previsto dal cronoprogramma definito dall'amministrazione comunale. L'intervento rientra in un più ampio progetto che coinvolge anche le frazioni di Persignano e Penna Alta, per un investimento complessivo di 218.500 euro, interamente finanziato con fondi del bilancio comunale. "Il primo cantiere – ha detto il Sindaco Sergio Chienni – interessa l'area antistante la Chiesa di Santo Stefano, dove è prevista la sostituzione dell'asfalto con una pavimentazione in pietra di pregio, l'installazione di un sistema di drenaggio delle acque meteoriche, la sostituzione della rete acquedottistica in collaborazione con Publiacqua.

