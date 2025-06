Castello privato e mille ettari di natura incontaminata | l’isola è in vendita

Se sognate di vivere in un'oasi di pace e privacy, lontano dal trambusto cittadino, questa potrebbe essere la vostra occasione. L’isola di Shuna, con il suo castello storico e mille ettari di natura incontaminata, è in vendita a circa 6,5 milioni di euro. Un vero paradiso per pochi privilegiati che desiderano abbracciare il lusso della solitudine e della bellezza selvaggia. La domanda ora è: siete pronti a trasformare il sogno in realtà ?

Un sogno non per tutti. L'isola disabitata di Shuna con castello e 1000 ettari di natura incontaminata è in vendita per quasi 6,5 milioni di euro Avete mai fantasticato su una vita lontano dal caos, immersi nella natura selvaggia e circondati solo dal mare? Il sogno potrebbe diventare realtĂ . La conditio sine qua non, però, è quella di avere un portafoglio per così dire. "robusto". Per la modica cifra di 6,5 milioni di euro, potreste diventare i nuovi e fortunati proprietari di "Shuna". Si tratta di un'isola disabitata al largo della costa occidentale della Scozia.

