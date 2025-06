Castelfidardo niente fumata bianca per il mister Intanto Vagnoni si accasa con il Notaresco

Il Castelfidardo continua a rimandare la scelta del nuovo allenatore, tenendo tutti con il fiato sospeso. La societĂ si prende ancora un giorno per decidere, mentre i nomi circolano incessantemente. Oggi potrebbe essere la giornata decisiva per svelare il futuro tecnico della squadra. Intanto, una notizia di mercato scuote le aspettative: Roberto Vagnoni ha firmato con il Notaresco, lasciando un vuoto difficile da colmare in casa fidardense.

Ancora un posticipo per la scelta del nuovo mister del Castelfidardo. La societĂ fidardense sta prendendo tempo e si è presa almeno un altro giorno per riunirsi e decidere sul futuro mister. Nel tardo pomeriggio di oggi potrebbe essere la giornata decisiva. Intanto i nomi di allenatori che girano sono sempre gli stessi o quasi. Nelle ultime ore è uscito dalla lista mister Roberto Vagnoni che ha firmato per il Notaresco, in D, e che quindi si ritroverĂ il Castelfidardo da avversario. Tornando alla questione fidardense domenica nella lista di nomi accostati alla formazione biancoverde è entrato quello del tecnico argentino Ruben Dario Bolzan (foto) che a Castelfidardo conoscono bene visto che ha allenato nelle scorse stagioni i biancoverdi in D prima di intraprendere l’avventura di mister nelle giovanili del Parma. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Castelfidardo, niente fumata bianca per il mister. Intanto Vagnoni si accasa con il Notaresco

