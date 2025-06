Castel Frentano auto a passo d' uomo nella piazza dove giocano i bambini

Castel Frentano si trasforma in un esempio di sicurezza e attenzione, dove i più piccoli tornano protagonisti della strada. Con il progetto “Facciamoci strada”, l’amministrazione comunale invita tutti a rallentare e a riscoprire il valore di un ambiente urbano sicuro e accogliente. Martedì 17 giugno, i bambini dell’istituto comprensivo daranno il via a questa importante iniziativa, dimostrando che la tutela delle generazioni future parte da qui, e che insieme possiamo costruire un paese più sicuro per tutti.

"Rallentare! In questo paese i bambini giocano ancora per strada". Inizia dai più piccoli il progetto di sicurezza urbana voluto dall'amministrazione comunale: martedì 17 giugno, nell'ambito del progetto di educazione stradale "Facciamoci strada", i bambini dell'istituto comprensivo di Castel.

