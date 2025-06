Cassiere licenziato in tronco la Cassazione spiega cosa rischi davvero sul lavoro

Sei un cassiere e temi di perdere il lavoro? La Cassazione chiarisce cosa rischi davvero: dalle norme di diligenza alla lealtà, ogni dettaglio conta. Recentemente, la sentenza n. 11985 ribadisce che superare i limiti delle proprie responsabilità può costare caro. È fondamentale conoscere i confini del proprio ruolo e agire sempre con buona fede. Scopriamo insieme come tutelarti e quali sono i rischi concreti in ambito lavorativo.

Diligenza, lealtà e buona fede sono i canoni del diritto civile, che andrebbero rispettati in ogni rapporto di lavoro. Tuttavia sono numerosissime le sentenze che ci indicano che non sempre è così. In una decisione della Sezione Lavoro della Cassazione di poche settimane fa, la n. 11985, è stato confermato il licenziamento in tronco inflitto a un dipendente che, nello svolgimento delle proprie mansioni di cassiere, era andato al di là dei confini delle mansioni contrattuali, compiendo una serie di violazioni contabili. Vediamo insieme, in sintesi, caso e sentenza e chiariamo – in generale – quando e perché un cassiere della GDO rischia concretamente di perdere il posto per motivi disciplinari.

