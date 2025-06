Cassano prevede | Con Gattuso l’Italia tornerà al Mondiale! Merito

Antonio Cassano ha espresso la sua fiducia per il ritorno dell’Italia ai vertici mondiali, sottolineando l’importanza di Gennaro Gattuso come leader capace di guidare la Nazionale verso il Mondiale 2026. Con un entusiasmo condiviso, Cassano crede che l’esperienza e la determinazione di Gattuso possano essere la chiave del successo. Ora, tutto è pronto: l’Italia tornerà a brillare sui palcoscenici internazionali grazie a questa nuova sfida.

Antonio Cassano si è pronunciato sulla scelta della FIGC di affidare a Gennaro Gattuso la panchina dell’Italia. Da parte sua molte aspettative in vista della qualificazione al Mondiale del 2026. IL RAGIONAMENTO – Antonio Cassano si è così espresso a Viva El Futbol in merito all’approdo di Gennaro Gattuso sulla panchina dell’Italia: « Io dico sempre che un uomo come Gattuso, ‘se devi andare in guerra’, serve sempre. Ha le idee chiare, sono convinto che sia la scelta migliore. Parto dal presupposto che la Nazionale non sia valida, ma ho la convinzione che con Rino andremo al Mondiale. Me lo auguro e se lo merita, tanto come allenatore quanto come persona. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Cassano prevede: «Con Gattuso l’Italia tornerà al Mondiale! Merito»

