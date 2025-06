Cassano | Avevo detto a Spalletti di non allenare la Nazionale Gattuso è un grandissimo allenatore

Antonio Cassano, volto noto del calcio italiano, torna a parlare di grandi nomi e decisioni importanti nel mondo del pallone. Durante una recente puntata di Viva El Futbol, il fantasista ha espresso il suo punto di vista su Spalletti, Gattuso e il panorama della Nazionale. Le sue parole, sempre dirette e appassionate, offrono uno sguardo autentico sulle dinamiche del calcio che amiamo. Ecco cosa ha dichiarato in esclusiva.

Antonio Cassano è intervenuto su Youtube durante una particolare edizione di Viva El Futbol, con podcast singoli dei protagonisti. Adani parlò di De Bruyne e Chivu, mentre all’ex fantasista di Real Madrid e Sampdoria è stato chiesto di parlare di Gattuso, neo-c.t. della Nazionale oltre che dell’esonero di Luciano Spalletti, che Cassano conosce benissimo. Di seguito un estratto di quanto dichiarato. Cassano: «Spalletti ha fatto male ma è l’ultimo dei colpevoli». Sulla nomina di Gennaro Gattuso a commissario tecnico della Nazionale: «L’ho sentito, gli faccio l’in bocca al lupo. È la scelta migliore che si potesse fare, è un grandissimo allenatore e negli ultimi otto anni ha fatto sei Paesi diversi, allenando squadre complicate come Marsiglia, Valencia, Napoli. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Cassano: «Avevo detto a Spalletti di non allenare la Nazionale. Gattuso è un grandissimo allenatore»

In questa notizia si parla di: cassano - nazionale - gattuso - avevo

Cassano celebra la cultura con il 39° Premio Nazionale Troccoli Magna Graecia - Cassano celebra la cultura con il 39° Premio Nazionale Troccoli Magna Graecia. Sabato 17 maggio 2025, alle ore 18:00, il Teatro “Carmine Concistrè” sarà teatro della cerimonia di consegna.

Inizia ufficialmente oggi la nuova era 'Ringhio' in Nazionale. Buffon: "Se non sarà la scelta giusta, faremo un passo indietro". Gravina: "Non parliamo di rifiuto di Ranieri" ? Vai su Facebook

Cassano: «Avevo detto a Spalletti di non allenare la Nazionale. Gattuso è un grandissimo allenatore; Le bombe di Lele Adani: el Futbol, la fuga con l’allenatore nudo, la Coppa Italia rubata per una “notte di fuoco” con una donna e… E su Cassano: “È il Gattuso del padel, perché...”; Come fare un disastro all'Europeo.

Italia, Gattuso Ct della Nazionale: l’annuncio ufficiale - L’annuncio ufficiale è arrivato nel pomeriggio di oggi, domenica, tramite il sito della Federcalcio. Si legge su sport.sky.it

Adesso è ufficiale, Gattuso nuovo ct della Nazionale. Gravina: "Simbolo azzurro" - Lo ha comunicato la Figc in una nota ufficiale, spiegando di 'aver conferito l’incarico di Commissario Tecnico della Nazionale italiana' all'ex centrocam ... Secondo informazione.it