caso report mori avs m5s e pd chiedono alla commissione antimafia di acquisire le intercettazioni

Il caso Report – con la rivelazione di presunte manovre da parte del generale Mario Mori per influenzare l'indagine fiorentina sulle stragi – ha innescato la reazione politica. Da una parte le opposizioni con Avs, M5s e Pd che chiedono alla Commissione Antimafia di acquisire gli atti citati dalla trasmissione condotta da Sigfrido Ranucci, dall'altra di Forza Italia che sollecita un'ispezione al ministro della Giustizia. Mori, da tempo in pensione, è stato intercettato dalla Dia di Firenze (per altri fatti) mentre parlava con ex collaboratori, avvocati, giornalisti e soggetti legati alla politica con l'ipotizzato intento di "influenzare" le mosse della Commissione Antimafia, guidata dalla presidente FdI, Chiara Colosimo.