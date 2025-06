Caso Ramy i carabinieri che li hanno inseguiti saranno parti civili nel processo all'amico Fares Bouzidi

Un nuovo capitolo si apre nel caso Ramy Elgaml: i carabinieri coinvolti nell'inseguimento dello scooter potrebbero costituirsi parti civili nel processo a Fares Bouzidi. Un passo che aggiunge ulteriore complessità a una vicenda già ricca di tensione e incertezze, lasciando presagire un dibattimento carico di aspettative e possibili sviluppi. Restate con noi per scoprire come si evolverà questa intricata vicenda giudiziaria.

Il prossimo 26 giugno, in occasione del processo abbreviato a carico di Fares Bouzidi, i carabinieri che inseguirono lo scooter su cui viaggiava il ragazzo insieme all'amico Ramy Elgaml potrebbero costituirsi come parti civili. 🔗 Leggi su Fanpage.it

