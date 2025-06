Caso Pierina ammesse 13 parti civili Ed è scontro sugli atti d’indagine

Si apre un capitolo cruciale nel caso Pierina Paganelli, la donna uccisa con 29 coltellate nel 2023 a Rimini. Durante la prima udienza davanti al gup Raffaele Deflorio, sono state ammesse 13 parti civili e si sono scontrati 232 atti d’indagine. A oltre venti mesi dal tragico evento, la battaglia legale si infiamma, segnando un passo decisivo verso la verità . La partita è appena cominciata.

Primo round, ieri mattina davanti al gup di Rimini Raffaele Deflorio, dell’udienza preliminare che vede implicato Louis Dassilva, unico indagato per l’ omicidio di Pierina Paganelli. A piĂą di venti mesi dalla notte del 3 ottobre del 2023, quando la 78enne fu massacrata con 29 coltellate nel garage di via del Ciclamino, entra nel vivo la battaglia legale dopo la chiusura delle indagini preliminari condotte dal pm Daniele Paci. Un’udienza tecnica, quella di ieri, cominciata verso le 9.30 e proseguita fino alle 13. Il giudice ha ammesso tredici parti civili su quindici richieste. Escluso dall’ammissione Gianfranco Saponi, ex marito della vittima: secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione, infatti, il coniuge divorziato non può costituirsi parte civile. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Caso Pierina, ammesse 13 parti civili. Ed è scontro sugli atti d’indagine

