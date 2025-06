Caso Paragon Ronzulli risponde a Renzi | Fa influencer e dice bugie Si rilegga relazione Copasir

Nel vivace scambio al Senato, Licia Ronzulli replica duramente a Renzi, definendolo un "influencer che dice bugie" e invitandolo a rilegger la relazione del Copasir sul caso Paragon. Un botta e risposta acceso che mette in evidenza le tensioni politiche e la volontà di difendere la trasparenza delle attività governative. La polemica si infiamma, lasciando aperto il dibattito sulla trasparenza e integrità delle relazioni istituzionali.

(Agenzia Vista) Roma, 24 giugno 2025 "Alcuni incontri li faceva in autogrill, questo Governo li fa in modo legale. Dopo tutte le bugie che ha appena detto, gli consiglio di andarsi a rileggere la relazione del Copasir sul caso Paragon che è stata votata all'unanimità ". Così la Senatrice Licia Ronzulli risponde in Aula a Renzi, definendolo "influencer che dice bugie". Senato Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Caso Paragon, Ronzulli risponde a Renzi: "Fa influencer e dice bugie. Si rilegga relazione Copasir"

