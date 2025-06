Caso Paragon Renzi a Meloni | Giornalisti spiati? È lei che deve rispondere e dire chi è stato

Nel cuore del dibattito politico italiano, le parole di Matteo Renzi scuotono l’opinione pubblica: chi sta spiando i giornalisti nel nostro Paese? Tra accuse e dubbi, la domanda rimane senza risposta: è lo Stato o qualcun altro dietro questa inquietante attività? La Presidente Meloni è chiamata a fare chiarezza, perché la trasparenza è il fondamento della nostra democrazia. È giunto il momento di sapere chi si cela dietro questo mistero, per la nostra libertà e sicurezza.

“ Chi sta spiando i giornalisti in questo Paese? La risposta è molto semplice: o è stato lo Stato italiano con gli strumenti previsti dalla legge, che politicamente è una cosa discutibile. O se come ha detto il Copasir non c’entrano niente i servizi segreti, allora si pone un problema ancora più grande. Presidente Meloni, è lei che deve rispondere a questa domanda e dire chi è stato “. Sono le parole del leader di Iv, Matteo Renzi, intervenuto in Senato dopo le dichiarazioni di Giorgia Meloni in riferimento al caso Paragon. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Caso Paragon, Renzi a Meloni: “Giornalisti spiati? È lei che deve rispondere e dire chi è stato”

