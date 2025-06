Caso Garlasco il gradino zero e quelle impronte dimenticate | la nuova pista della procura

Dopo quasi due decenni, il mistero di Garlasco riemerge con un nuovo sguardo: il “gradino zero” e le impronte dimenticate potrebbero rivelare dettagli decisivi nell’indagine sull’omicidio di Chiara Poggi. La procura di Pavia, guidata dal procuratore Fabio Napoleone, ora si concentra su elementi finora trascurati, sperando di fare luce su uno dei casi più intricati della cronaca italiana. La verità potrebbe essere più vicina di quanto si pensi.

Diciotto anni dopo l’omicidio di Chiara Poggi, il caso di Garlasco torna sotto i riflettori con un dettaglio finora rimasto in ombra: il cosiddetto “gradino zero”, il primo scalino che dal piano terra della villetta di via Pascoli conduce alla taverna, luogo in cui il corpo della giovane fu ritrovato senza vita il 13 agosto 2007. È su questo elemento che la procura di Pavia, guidata dal procuratore Fabio Napoleone, ha deciso di concentrare parte della sua rinnovata indagine. Il motivo? L’assenza di tracce di sangue, proprio lì dove, secondo la ricostruzione, l’assassino sarebbe passato dopo aver lasciato cadere il corpo di Chiara sulle scale. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Caso Garlasco, il “gradino zero” e quelle impronte dimenticate: la nuova pista della procura

In questa notizia si parla di: caso - garlasco - gradino - zero

Caso Garlasco News: Perchè Si Parla Del Santuario Della Bozzola? - Nuove rivelazioni sul delitto di Chiara Poggi riaccendono l'attenzione su Garlasco, con un legame sorprendente al Santuario della Bozzola.

Sono passati diciotto anni da quel 13 agosto 2007 in cui Chiara Poggi, 26 anni, fu trovata senza vita nella villetta di famiglia a Garlasco, in provincia di Pavia. Il fidanzato, Alberto Stasi, è stato condannato in via definitiva per omicidio, ma il caso non ha mai sme Vai su Facebook

Le indagini della procura di Pavia stanno cercando di... https://ilgiornale.it/news/cronaca-giudiziaria/cos-gradino-0-e-perch-investigatori-garlasco-considerano-2498929.html?scid=wCCGD5jA8&utm_medium=social&utm_source=twitter&utm_campaign=newsf Vai su X

Garlasco, quel gradino «zero» senza sangue di Chiara Poggi e le impronte sul muro che portano a Sempio: «Cosa ha fatto l'assassino col corpo»; Chiara Poggi, il mistero del gradino zero: l'assenza di sangue che apre nuovi scenari per l'omicidio di Garlasco; Garlasco, il dettaglio del gradino 0 e la nuova pista: perché non ci sono tracce di sangue di Chiara Poggi?.

Garlasco, cos'è il gradino zero e come è possibile che non ci siano tracce di sangue? - Asciugatura e pulizia: Alcuni esperti hanno ipotizzato che il sangue, in parte già secco, non abbia lasciato tracce evidenti sul gradino zero, oppure che eventuali residui siano stati rimossi ... Scrive tag24.it

Garlasco, il dettaglio del gradino 0 e la nuova pista: perché non ci sono tracce di sangue di Chiara Poggi? - Il corpo di Chiara Poggi venne ritrovato riverso sulle scale che dalla casa portavano alla taverna e, secondo la ricostruzione investigativa, chi l'ha uccisa avrebbe fatto scivolare il suo ... Segnala ilmattino.it