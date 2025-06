Caso Galvagno indagata anche Patrizia Monterosso | Sono serena aiuterò la magistratura a far luce

L'indagine sul caso Galvagno si amplia, coinvolgendo anche Patrizia Monterosso. Con piena serenità, mi impegno a collaborare con la magistratura per fare chiarezza su questa vicenda complessa e delicata. La trasparenza è fondamentale per ristabilire la fiducia e dimostrare l’estraneità da ogni accusa infondata. Sono convinta che la verità emergerà, rafforzando i valori di integrità e giustizia che ci guidano.

Si allarga l'inchiesta che ha coinvolto il presidente dell'Ars Gaetano Galvagno, indagato dalla Procura per un presunto giro di corruzione legato a dei fondi elargiti a due imprenditori (Tommaso Dragotto e Nuccio La Ferlita) in cambio di consulenze. Nel mirino degli inquirenti adesso ci finisce. 🔗 Leggi su Palermotoday.it © Palermotoday.it - Caso Galvagno, indagata anche Patrizia Monterosso: "Sono serena, aiuterò la magistratura a far luce"

Caso Galvagno, indagata anche Patrizia Monterosso: Sono serena, aiuterò la magistratura a far luce; Corruzione all'Ars, chiusa l'inchiesta sulla mostra a Palazzo Reale: Due quadri in cambio dell'evento; In regalo due quadri d'autore per una mostra all'Ars. I pm: "Un altro caso di corruzione".

Il caso Galvagno scuote la politica siciliana. Ma lui non si scompone: «Giusto verificare l’operato di chi ha ruoli apicali» - Il presidente dell’Assemblea regionale siciliana, Gaetano Galvagno, astro nascente della politica regionale, è indagato per corruzione ... Si legge su lasicilia.it

In principio fu Cannes: alle origini del “caso Galvagno” ci sono gli scandali del Turismo - Per i magistrati palermitani sarebbe stata solo questione di seguire la corrente (turistica) del fiume di soldi. Segnala lasicilia.it