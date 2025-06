Caso David Rossi ritorna l’ipotesi della colluttazione e dell’orologio accanto al cadavere

Una nuova ombra si addentra nel mistero della tragica morte di David Rossi, con l’ipotesi di una colluttazione e l’individuazione di un orologio accanto al suo corpo. La vicenda, che ha sconvolto l’Italia ormai da dieci anni, si arricchisce di un capitolo ancora più complesso e inquietante, mettendo in discussione le versioni ufficiali e riaccendendo il dibattito sulla verità nascosta dietro quella tragica caduta. La domanda che tutti si pongono è: chi ha realmente portato alla sua fine?

Un nuovo capitolo si aggiunge alla tormentata vicenda della morte di David Rossi, il responsabile della comunicazione di Mps morto precipitato dal suo ufficio in banca il 6 marzo 2013. Davanti alla Commissione parlamentare d’inchiesta torna l’ipotesi di una colluttazione, di una lotta, per spiegare la morte del manager. Una ricostruzione che cancellerebbe la tesi del suicidio anche se l’aggressione a Rossi, cui crede la famiglia, non ha mai trovato conferme. Tuttavia, l’ultimo esame che il Ris ha fatto sulle immagini ricavate dal video della caduta nel vicolo dietro Rocca Salimbeni, sotto la sede della banca, rilancia tale congettura, stavolta rispetto all’ orologio del dirigente che fu repertato accanto al cadavere. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it