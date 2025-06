Caso David Rossi il video analizzato dai Ris | orologio e cinturino caduti separatamente

Il caso David Rossi, ex responsabile della comunicazione di Monte dei Paschi di Siena, continua a tenere il mondo con il fiato sospeso. Una nuova analisi video condotta dai Ris di Roma rivela che l’orologio e il cinturino di Rossi sono caduti separatamente, sollevando nuovi interrogativi sulla dinamica della sua morte. Un dettaglio che potrebbe riscrivere la verità su quella tragica giornata. Restate con noi per scoprire gli sviluppi più recenti e sorprendenti.

Un dettaglio chiave riapre il mistero sulla morte del manager MPS. Emergono nuovi e importanti sviluppi sul caso David Rossi, l'ex responsabile della comunicazione di Monte dei Paschi di Siena, morto il 6 marzo 2013 precipitando dalla finestra del suo ufficio. Una recente analisi video condotta dai Ris di Roma aggiunge un elemento di forte incertezza: l'orologio che Rossi indossava era già staccato dal polso prima della caduta. Il video analizzato dai Ris: orologio e cinturino caduti separatamente. L'attenzione degli investigatori si concentra ora su un particolare apparentemente secondario, ma potenzialmente decisivo: la separazione tra cinturino e cassa dell'orologio prima dell'impatto al suolo.

In questa notizia si parla di: caso - david - rossi - analizzato

Mps, spunta un dettaglio inedito sul caso David Rossi: non aveva l'orologio al polso. La vedova: "Verità venga fuori" - Un nuovo capitolo si apre nel caso David Rossi: emergono dettagli sorprendenti che potrebbero rivoluzionare le indagini.

Mps, David Rossi quando cadde al suolo «non aveva più l’orologio al polso». L’analisi dei Ris conferma quella del medico legale. Le ferite al polso incompatibili con una caduta. La vedova del dirigente Mps: «Speriamo che la verità venga fuori». Vai su X

Può un polso ridursi così buttandosi dalla finestra ? Forse qualcuno ha malmenato David Rossi prima strappandogli l’orologio ? Ranieri Rossi in questa intervista esclusiva per @gentesettimanale racconta come si debbano riaprire le indagini . Che ne pensat Vai su Facebook

