Caso David Rossi il giallo dell’orologio | cinturino e cassa già staccati prima della caduta

Nuovi dettagli scuotono il caso David Rossi, ex capo della Comunicazione di MPS precipitato nel 2013. Le analisi video dei RIS rivelano che l’orologio era già staccato prima della caduta, sollevando dubbi sulla versione ufficiale. La scoperta del cinturino e della cassa separati si aggiunge a un quadro sempre più complesso e inquietante, che potrebbe riscrivere le pagine di questa triste vicenda. Continua a leggere.

Nuovi elementi sul caso David Rossi, l’ex capo della Comunicazione di MPS precipitato dalla finestra del suo ufficio il 6 marzo 2013: l’orologio era giĂ staccato dal polso al momento della caduta. Lo rivelano le analisi del video fatte dai Ris, che confermano l’incompatibilitĂ tra le ferite al polso e una semplice caduta. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Mps, David Rossi quando cadde al suolo «non aveva più l’orologio al polso». L’analisi dei Ris conferma quella del medico legale. Le ferite al polso incompatibili con una caduta. La vedova del dirigente Mps: «Speriamo che la verità venga fuori». Vai su X

Può un polso ridursi così buttandosi dalla finestra ? Forse qualcuno ha malmenato David Rossi prima strappandogli l’orologio ? Ranieri Rossi in questa intervista esclusiva per @gentesettimanale racconta come si debbano riaprire le indagini . Che ne pensat Vai su Facebook

