Caso Angela Celentano | nuove indagini sulla pista turca niente archiviazione

Il mistero sulla scomparsa di Angela Celentano si riaccende con nuove indagini sulla pista turca, respinte le richieste di archiviazione e confermato l'interesse a fare luce sulla verità. Il giudice federica Colucci ha deciso di riaprire il caso, dimostrando che non si può ancora considerare chiuso un capitolo così doloroso per la famiglia. La speranza di scoprirne il destino resta viva: cosa riserveranno i prossimi sviluppi?

Il giudice ordina ulteriori accertamenti sulla pista turca. Non ci sarà archiviazione per il caso di Angela Celentano. Il giudice per le indagini preliminari di Napoli, Federica Colucci, ha disposto la riapertura delle indagini, respingendo la richiesta della Procura, presentata dal sostituto procuratore Giuseppe Cimmarotta, che aveva chiesto di chiudere il fascicolo. La decisione è stata comunicata alla famiglia Celentano, che da quel 10 agosto 1996 – giorno in cui Angela, allora treenne, scomparve sul Monte Faito (Napoli) – non ha mai smesso di cercarla. L'unica pista ancora attiva: quella turca.