Caso acqua Barreca è assente in commissione e Ripepi farà segnalazione alla prefettura

In un episodio che desta preoccupazione, il consigliere delegato al servizio idrico, Francesco Barreca, si è assente senza giustificazioni alla commissione controllo, lasciando il caso acqua Barreca 232 irrisolto. La mancanza di partecipazione e trasparenza da parte di Barreca solleva interrogativi sulla gestione del settore. Massimo Ripepi, presidente della commissione IX, ha prontamente segnalato la situazione alla Prefettura, sottolineando l'importanza di una governance responsabile.

Tuona contro il consigliere delegato al servizio idrico comunale, Francesco Barreca, Massimo Ripepi, presidente della commissione IX. “Questa mattina - afferma Ripepi - per la seconda volta consecutiva, Barreca ha disertato, senza alcuna giustificazione, la seduta della commissione controllo e. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it © Reggiotoday.it - Caso acqua, Barreca è assente in commissione e Ripepi farà segnalazione alla prefettura

