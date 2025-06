Casertani in trasferta per truffare gli anziani | due arresti e una denuncia

Una triste escalation di truffe ai danni degli anziani, con i trasferisti casertani protagonisti di azioni illecite che attraversano le regioni italiane. Dalle Marche alla Tuscia, le forze dell’ordine intensificano i controlli, arrestando due uomini e denunciandone un altro. L’ultima vicenda coinvolge una truffa su WhatsApp a Fermo, dimostrando come queste insidie siano sempre più pervasive e aggressive. La lotta contro questi criminali si fa sempre più urgente e necessaria.

Dalle Marche alla Tuscia proseguono le incursioni dei trasferisti casertani protagonisti di truffe ai danni di anziani. Il bilancio delle ultime ore è di una denuncia e due arresti. La truffa su whatsapp A Fermo i carabinieri hanno denunciato un 24enne di Caserta per un raggiro ai danni di.

