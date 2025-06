Casertana caccia al nuovo allenatore | casting in corso per il rilancio rossoblu

riportare la Casertana ai vertici e risollevare il club dopo un periodo di difficoltà. Con il mercato aperto e l'entusiasmo dei tifosi alle stelle, le speranze sono riposte nella scelta del tecnico che saprà guidare i rossoblù verso un futuro ricco di successi e rinascita.

Prosegue a ritmo serrato il casting per individuare il nuovo allenatore della Casertana. Dopo la separazione da Manuel Iori, la società del presidente Giuseppe D'Agostino è al lavoro per scegliere il profilo giusto per inaugurare un nuovo corso tecnico, che abbia come obiettivo dichiarato la.

