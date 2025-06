Caserta protagonista nel mondo | la Bufala Dop fa tappa a New York con il suo tour internazionale

La Mozzarella di Bufala Campana Dop, eccellenza di Caserta, conquista i palcoscenici internazionali, portando il gusto autentico della Campania nel cuore di New York. Dalla Terra dei Re ai mercati globali, questa specialità continua a rappresentare il meglio del Made in Italy agroalimentare, rafforzando il suo ruolo di ambasciatrice di tradizione e qualità nel mondo. Dopo la missione istituzionale in Asia con la...

Dalla Campania agli Stati Uniti passando per il Giappone: la Mozzarella di Bufala Campana Dop, simbolo d'eccellenza del territorio casertano, continua a farsi ambasciatrice del Made in Italy agroalimentare nei contesti più prestigiosi del pianeta. Dopo la missione istituzionale in Asia con la.

