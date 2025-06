Carta docente 500 euro anche ai supplenti | da oggi possibile accreditarsi AVVISO

Da oggi, anche i supplenti e i docenti con contratto fino al 31 agosto 2025 possono accreditarsi per ricevere i 500 euro della Carta docente. Un’opportunità imperdibile per investire nella formazione e migliorare le proprie competenze professionali. La piattaforma è stata aggiornata e ora è accessibile a questa nuova categoria di insegnanti, ampliando così il beneficio e sostenendo la crescita del personale scolastico. Non perdere questa occasione: il futuro dell’istruzione inizia con te!

Dal 24 giugno 2025 anche i docenti con contratto a termine fino al 31 agosto possono richiedere il bonus formazione. La piattaforma per la Carta docente è ora accessibile per questa categoria di insegnanti, che avranno a disposizione 500 euro da spendere per l’aggiornamento professionale. Estensione del beneficio Carta docente anche ai supplenti (a.s. 202525) . Carta docente 500 euro anche ai supplenti: da oggi possibile accreditarsi AVVISO . 🔗 Leggi su Scuolalink.it

In questa notizia si parla di: carta - docente - euro - supplenti

Carta del Docente, importo sarà fissato annualmente: non sarà più di base a 500 euro, ma potrà variare. Novità su criteri e rendicontazione - La Carta del docente subirà importanti cambiamenti: l'importo annuale, non oltre 500 euro, sarà soggetto a nuove variazioni e criteri di rendicontazione.

Carta docente, Ministero condannato a pagare 4mila euro a un’insegnante cosentina: «Bonus spetta anche a supplenti annuali» Vai su X

Quasi 13mila cattedre vuote, e ancora una volta sarà corsa ai supplenti. Anche per l’anno scolastico 2025/26 bisognerà fare i conti con un’emergenza ormai strutturale. In questi giorni sono stati pubblicati gli esiti delle domande di mobilità dei docenti e in Lom Vai su Facebook

Carta del docente ai supplenti al 31 agosto, al via l'accreditamento: da oggi l'accesso alla piattaforma; Carta del docente, da settembre si cambia: non sarà più di 500 euro, obbligo presentazione fatture, sì ai supplenti annuali; «La Carta docente spetta anche ai supplenti annuali», Ministero condannato a pagare 4mila euro a un’insegnante cosentina ·.

Finalmente la Carta docenti precari prende il via. Ecco tutti i dettagli su come richiederla e come funziona - Ecco tutti i dettagli su come richiederla dal 24 Giugno 2025, come funziona e qual è la scadenza. Da ticonsiglio.com

Carta docente negata ai supplenti, Anief: “Discriminazione priva di oggettiva e plausibile spiegazione. Tribunale di Roma condanna Ministero a risarcire insegnante precaria ... - I tribunali del lavoro continuano ed emettere sentenze favorevoli ai precari che chiedono la Carta del docente ... orizzontescuola.it scrive