Carta docente 2025 via alle domande | chi può ottenerla quanto vale e per cosa si usa

Se sei un docente in Italia, questa è la tua occasione: è aperta la campagna per la Carta Docente 2025! Scopri chi può richiederla, il suo valore fino a 500 euro e come utilizzarla per arricchire la tua formazione e cultura. Dal 24 giugno, anche i docenti precari con contratti annuali possono presentare domanda. Non perdere questa opportunità di investire nel tuo sviluppo professionale e personale! Continua a leggere.

Da oggi, 24 giugno, possono fare domanda per la Carta docente 2025 anche i docenti precari con contratti annuale. Il bonus vale fino a 500 euro: si possono comprare corsi di aggiornamento, ma anche libri, riviste, biglietti di cinema e teatro, prodotti tecnologici e così via. I soldi si potranno spendere fino al 31 agosto 2026. 🔗 Leggi su Fanpage.it

