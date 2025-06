Carta del docente estesa ai precari al 31 agosto | come funziona? Attivata la piattaforma QUESTION TIME con Miceli Anief LIVE Mercoledì 25 giugno alle 17 | 00

Se sei un docente precario, questa è una notizia importante: la nuova normativa estende la validità della Carta del docente fino al 31 agosto, offrendo maggiori opportunità di formazione e aggiornamento. Per chiarire ogni dettaglio, il 25 giugno alle 17:00 si svolgerà una diretta QUESTION TIME con Miceli di Anief, attivando una piattaforma dedicata. Scopri come questa misura può aiutarti a migliorare il tuo percorso professionale. Non perdere questa occasione!

Il decreto-legge n. 45 del 7 aprile 2025, finalizzato all'attuazione delle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza e alla preparazione dell'anno scolastico 20252026, ha introdotto significative modifiche alle condizioni di assegnazione della Carta del docente. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

In questa notizia si parla di: carta - docente - estesa - precari

