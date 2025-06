Carta del docente ai supplenti al 31 agosto 2025 Gilda | Bene proroga al 31 agosto 2026

Buone notizie per i supplenti: da oggi è attiva la piattaforma Carta del Docente con un bonus di 500 euro, valido fino al 31 agosto 2026. Il Ministero ha annunciato l’apertura dell’accreditamento, portando soddisfazione anche dalla Gilda degli insegnanti. Questa proroga rappresenta un'opportunità preziosa per valorizzare il lavoro di chi garantisce continuità nel nostro sistema scolastico. Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Aperta da oggi la piattaforma Carta del docente per i supplenti al 31 agosto 2025. Lo ha comunicato il Ministero annunciando l'avvio dell'accreditamento dei 500 euro. Il bonus sarà spendibile fino al 31 agosto 2026. Soddisfazione dalla Gilda degli insegnanti.

Carta del docente ai supplenti al 31 agosto, al via l'accreditamento: da oggi l'accesso alla piattaforma - Se sei un supplente con incarico fino al 31 agosto, questa è una novità importante: da oggi puoi accedere alla piattaforma per l'accreditamento alla Carta del docente.

