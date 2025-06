Carpi nel cortile di Levante incontro con lo scrittore Luigi Guicciardi e il ' suo' commissario Cataldo

Nel cortile di Levante a Carpi, un incontro tra lo scrittore Luigi Guicciardi e il suo astuto commissario Cataldo si trasforma in un'indagine avvincente. Quando un prete, intento a catalogare un enigmatico archivio nell'antica abbazia di Nonantola, viene trovato morto, l’ombra del mistero si infittisce, coinvolgendo altri tre morti tragicamente assassinati. Un nuovo caso attende il coraggioso commissario Cataldo, pronto a svelare i segreti nascosti nelle pieghe di un passato oscuro.

L’omicidio di un prete che stava inventariando un misterioso fondo archivistico rinvenuto da poco nella storica abbazia di Nonantola a cui, in pochi giorni, seguono altri tre morti, brutalmente assassinati. È il nuovo misterioso caso che vede protagonista il commissario capo Giovanni Cataldo nel. 🔗 Leggi su Modenatoday.it © Modenatoday.it - Carpi, nel cortile di Levante incontro con lo scrittore Luigi Guicciardi e il 'suo' commissario Cataldo

