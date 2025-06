Carolina Herrera e Safilo ancora insieme per l’eyewear | rinnovata la partnership

Carolina Herrera e Safilo rafforzano la loro partnership, estendendola fino al 2031. Questa collaborazione innovativa unirà design, produzione e distribuzione di eyewear di lusso, garantendo una proposta esclusiva e all’avanguardia per gli appassionati di moda e stile. Dopo il successo del primo accordo nel 2022, il brand newyorkese si impegna a offrire accessori di alta qualità, continuando a sorprendere e conquistare il mercato. Un connubio che promette di ridefinire il settore degli occhiali di lusso.

Fino al 2031 Carolina Herrera e Safilo collaboreranno per la linea di eyewear. Infatti, i due colossi della moda condivideranno design, produzione e distribuzione delle linee di occhiali da sole, anticipando il rinnovo della licenza. Il primo accordo era stato firmato nel 2022, ma ora il fashion brand newyorkese si è assicurato, per i prossimi sei anni, la licenza di occhiali da sole, montature da vista, caschi, maschere e occhiali per l’outdoor. Safilo, dal canto suo, ha registrato un miliardo di fatturato nel 2024. È inoltre proprietaria di brand come Carrera e Polaroid, oltre a gestire un vasto portafoglio marchi come Dsquared2, Etro, Marc Jacobs, Missoni e Moschino. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it